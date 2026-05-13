Cina, giovane statunitense affascinato dalla cultura e dalla vita del posto

"Non mi sono innamorato della Cina attraverso i libri di testo, ma grazie alle persone", ha affermato un giovane statunitense che vive a Yichun, in Cina. Tyler Gregski Walczewski è arrivato in Cina per motivi familiari. Ciò che ha trovato, tuttavia, è stato qualcosa di inatteso: una comunità premurosa, una cultura inclusiva e un Paese in rapido sviluppo che ora sente considera la sua casa. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)