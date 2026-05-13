Egitto: Il Cairo ospita dialogo tra Cina e Paesi arabi, voci del Sud globale

"Comprendiamo la Cina meglio rispetto a 10 anni fa", afferma un partecipante alla Conferenza sul partenariato tra Cina e Paesi arabi del Forum dei media e dei think tank del Sud globale al Cairo, in Egitto. L'evento ha riunito circa 250 rappresentanti provenienti da oltre 110 organizzazioni cinesi e del mondo arabo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)