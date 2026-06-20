Cina: FTP Hainan accelera grazie a operazioni doganali speciali su tutta l’isola

La Cina ha avviato le operazioni doganali speciali su tutta l'isola nel Porto di libero scambio (FTP) di Hainan il 18 dicembre 2025. Negli ultimi sei mesi, il porto ha registrato un incremento costante dei benefici derivanti dalle politiche, un aumento della vitalità del mercato e un notevole rafforzamento della propria attrattiva come polo di apertura. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc (Fonte video: Xinhua)