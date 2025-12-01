Cina: FPT Hainan pronto a diventare uno dei più competitivi al mondo

"Siamo fiduciosi che il Porto di libero scambio di Hainan possa diventare il porto di questo tipo più competitivo, più dinamico e più redditizio al mondo", ha dichiarato il rettore di un'università cinese in vista dell'avvio ufficiale delle operazioni doganali speciali su tutta l'isola di Hainan. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)