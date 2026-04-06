Home Video News Xinhua Cina, Festa di Qingming in chiave ecologica. Aumentano viaggi in famiglia
Cina, Festa di Qingming in chiave ecologica. Aumentano viaggi in famiglia
Durante la Festa cinese di Qingming di quest'anno, i rituali tradizionali si uniscono alle pratiche ecologiche. Alcuni cimiteri offrono fiori freschi per evitare l'incendio di offerte di carta, consentendo alle persone di onorare i propri cari in modo ecologico. Nel frattempo, questa pausa primaverile sta avvicinando ancora di più figli e genitori. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/mca3 (Fonte video: Xinhua)