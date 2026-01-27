Cina: ferrovia ad alta velocità collega i luoghi simbolo della rivoluzione

I luoghi simbolo della rivoluzione cinese di Zunyi, nella provincia sud-occidentale del Guizhou, e Yan'an, nella provincia nord-occidentale dello Shaanxi, sono collegati da lunedì da un servizio ferroviario diretto ad alta velocità, favorendo uno scambio e uno sviluppo regionali più intensi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca1 (Fonte video: Xinhua)