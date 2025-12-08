SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Gigafactory di Tesla a Shanghai ha raggiunto un traguardo impressionante lunedì, producendo il suo veicolo numero 4 milioni, ha dichiarato l’azienda.

Lo stabilimento di Shanghai, la prima gigafactory dell’azienda al di fuori degli Stati Uniti, ha iniziato la costruzione nel gennaio 2019 e ha prodotto il suo primo veicolo nel dicembre dello stesso anno.

Secondo l’azienda, lo stabilimento ha impiegato più di 30 mesi per costruire il primo milione di veicoli, mentre la produzione è passata da 3 a 4 milioni in circa 14 mesi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

