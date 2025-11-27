Cina: ex direttore UNESCO, Paese fa progressi nella tutela del proprio patrimonio

Quest'anno segna il 40esimo anniversario dell'adesione della Cina alla Convenzione per la Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale. La Cina ha compiuto enormi sforzi per proteggere il proprio patrimonio e ha raggiunto importanti progressi in materia di conservazione, ha dichiarato Irina Bokova, ex direttrice generale dell'UNESCO. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)