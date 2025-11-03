Home Video News Xinhua Cina: esperti, apertura Paese sarebbe di grande importanza per mercati
Cina: esperti, apertura Paese sarebbe di grande importanza per mercati
Mentre il settore finanziario cinese si apre ulteriormente e abbraccia i progressi guidati dalla tecnologia, quali indicazioni offrono i professionisti internazionali? Gli esperti sottolineano i suoi mercati sempre più aperti, il potenziamento tecnologico e il ruolo globale in espansione del Paese. (ITALPRESS/XINHUA) mec/mgg/gtr (Fonte video: Xinhua)