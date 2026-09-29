XI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei cantanti della città di Ankang si esibiscono a bordo del G9997, primo treno della ferrovia ad alta velocità Xi’an-Ankang, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, il 28 settembre 2026. La linea ferroviaria è stata ufficialmente inaugurata ieri, e riduce a meno di un’ora la durata del viaggio in treno tra Xi’an e Ankang. Con un percorso di circa 171 chilometri e una velocità di progetto di 350 chilometri all’ora, la ferrovia attraversa le città di Xi’an, Shangluo e Ankang nello Shaanxi e conta cinque stazioni lungo il percorso.

-Foto Xinhua-

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