XI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 22 settembre 2026, mostra una veduta della stazione di Zhen’an Ovest, appena costruita, sulla ferrovia ad alta velocità Xi’an-Ankang, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi. La linea ferroviaria è stata ufficialmente inaugurata ieri, e riduce a meno di un’ora la durata del viaggio in treno tra Xi’an e Ankang. Con un percorso di circa 171 chilometri e una velocità di progetto di 350 chilometri all’ora, la ferrovia attraversa le città di Xi’an, Shangluo e Ankang nello Shaanxi e conta cinque stazioni lungo il percorso.

-Foto Xinhua-

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