Home Video News Xinhua Cina, elicotteri per la manutenzione delle linee elettriche senza interruzioni
Cina, elicotteri per la manutenzione delle linee elettriche senza interruzioni
A 100 metri da terra, con la linea ancora sotto tensione. Nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, due addetti alle linee elettriche utilizzano un elicottero per installare in meno di un'ora dispositivi di monitoraggio intelligenti, contribuendo a garantire il flusso di energia pulita lungo oltre 2.000 km con l'avvicinarsi dell'inverno. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)