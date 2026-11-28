Home Video News Xinhua Cina con la FAO per contrastare la spodoptera del mais in Africa
Cina con la FAO per contrastare la spodoptera del mais in Africa
La spodoptera del mais è un insetto parassita migratore che si nutre principalmente di mais. Alla fine del 2022, la Cina e la FAO hanno avviato congiuntamente un progetto di lotta contro questo parassita per insegnare agli agricoltori a riconoscerlo, monitorarne la presenza e seguirne gli spostamenti. Finora sono state istituite 120 scuole di formazione sul campo in Kenya e Ghana, che hanno coinvolto direttamente oltre 5.000 agricoltori. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)