Cina con la FAO per contrastare la spodoptera del mais in Africa

La spodoptera del mais è un insetto parassita migratore che si nutre principalmente di mais. Alla fine del 2022, la Cina e la FAO hanno avviato congiuntamente un progetto di lotta contro questo parassita per insegnare agli agricoltori a riconoscerlo, monitorarne la presenza e seguirne gli spostamenti. Finora sono state istituite 120 scuole di formazione sul campo in Kenya e Ghana, che hanno coinvolto direttamente oltre 5.000 agricoltori. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)