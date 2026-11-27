Cina: colori autunnali trasformano la foresta galleggiante del lago Qingshan

L'autunno è arrivato al lago Qingshan, a Lin'an, Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang. Oltre 10.000 cipressi di palude e cipressi calvi stanno assumendo tonalità di giallo dorato e marrone rossastro, creando una spettacolare foresta galleggiante sullo sfondo di un lago ricoperto da una rigogliosa coltre di lenticchia d'acqua verdi. Con le barche che scivolano tra gli alberi e il fogliame colorato che si riflette nell'acqua, questo incantevole paesaggio offre un'occasione perfetta per immergersi nella bellezza dell'autunno. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)