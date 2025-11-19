Cina: è la stagione dei cigni sul Fiume Giallo

È la stagione dei cigni sul Fiume Giallo. Con il tardo autunno che lascia posto all'inizio dell'inverno, eleganti cigni provenienti dalle lontane terre della Siberia raggiungono le aree umide del Fiume Giallo, nella contea di Pinglu, nella provincia settentrionale cinese di Shanxi, per una "vacanza invernale" di quattro mesi. Grazie al miglioramento dell'ecosistema della regione, quello che un tempo era solo uno scalo temporaneo per decine di migliaia di cigni migratori è diventato la loro "seconda casa". (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/mrv (Fonte video: Xinhua)