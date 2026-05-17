Home Video News Xinhua Cina, dolci momenti di relax nella via dei panifici di Huairou
Cina, dolci momenti di relax nella via dei panifici di Huairou
In un tranquillo vicolo del distretto suburbano di Huairou, nel nord di Pechino, un dolce profumo permane nell'aria, che guida i tuoi passi e risveglia bei ricordi. Sapori raffinati sono creati con dedizione, ingredienti freschi e il calore della lavorazione artigianale. Ogni dolce è dedicato a chi ami. Vieni a trascorrere un momento di relax nel vicolo di Huairou. (XINHUA/ITALPRESS) mec/tvi/mca3 (Fonte video: Xinhua)