Cina, dolci momenti di relax nella via dei panifici di Huairou

In un tranquillo vicolo del distretto suburbano di Huairou, nel nord di Pechino, un dolce profumo permane nell'aria, che guida i tuoi passi e risveglia bei ricordi. Sapori raffinati sono creati con dedizione, ingredienti freschi e il calore della lavorazione artigianale. Ogni dolce è dedicato a chi ami. Vieni a trascorrere un momento di relax nel vicolo di Huairou. (XINHUA/ITALPRESS) mec/tvi/mca3 (Fonte video: Xinhua)