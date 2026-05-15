The Economist, la Cina esplora un approccio all’IA incentrato sull’uomo

Vi siete mai chiesti se il vostro lavoro possa essere sostituito dai robot? La Cina, leader globale nei settori dell'intelligenza artificiale, "vuole più robot, ma non meno lavoratori", secondo un recente rapporto del settimanale "The Economist". Attraverso regolamentazione, riqualificazione professionale e collaborazione uomo-macchina, osserva il rapporto, la Cina sta esplorando un approccio all'automazione "che mette al primo posto l'uomo", e il mondo seguirà con attenzione "l'esperimento cinese". (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca2 (Fonte video: Xinhua)