Forum Cina-Italia su turismo culturale e marchi della moda si tiene a Pechino

In qualità di importante attività di supporto della CIFTIS, il Forum Cina-Italia 2026 su turismo culturale e marchi della moda, tenutosi venerdì a Pechino, evidenzia l'ampliamento della cooperazione nell'economia digitale e nei servizi culturali. Facendo leva sulla piattaforma della CIFTIS, entrambi i Paesi stanno imprimendo uno slancio duraturo al commercio globale dei servizi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/tvi/mca3 (Fonte video: Xinhua)