Cina, a Hefei una sfida tra robot umanoidi, droni e veicoli autonomi

I robot sono stati messi alla prova nel mondo reale a Hefei, in Cina. Una competizione di IA incarnata ha riunito 23 team, con oltre 140 partecipanti, provenienti da università, laboratori e aziende. Robot umanoidi, droni e veicoli senza conducente hanno dovuto dimostrare capacità di pianificazione dei percorsi, esecuzione dei compiti e lavoro di squadra. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca2 (Fonte video: Xinhua)