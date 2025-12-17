Home Video News Xinhua Cina: dirigenti CIO lodano sviluppo sport invernali e capacità organizzativa
In un'intervista a Xinhua, dirigenti del Comitato Olimpico Internazionale hanno lodato lo sviluppo degli sport invernali in Cina dopo i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, aggiungendo che il Paese rimane ben posizionato per candidarsi all'organizzazione di future competizioni globali. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)