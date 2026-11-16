Home Video News Xinhua Cina: direttore CCG, Paese dona stabilità, vitalità, crescita all’Asia-Pacifico
Cina: direttore CCG, Paese dona stabilità, vitalità, crescita all’Asia-Pacifico
"Il maggiore contributo della Cina consiste nel garantire stabilità economica, vitalità e crescita in qualità di partner commerciale affidabile per tutti i Paesi dell'Asia-Pacifico", ha dichiarato Wang Huiyao, presidente del Center for China and Globalization (CCG), un think tank con sede a Pechino. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)