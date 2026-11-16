Cina: APEC, che significato ha per la vita delle persone comuni?

Cina: APEC, che significato ha per la vita delle persone comuni?

Che cosa ha a che fare l'APEC con la vita quotidiana? Più di quanto si pensi: dai dazi più bassi alle catene di approvvigionamento più resilienti, il più grande raggruppamento economico del Pacifico lavora per la gente comune. Mentre Shenzhen si prepara a ospitare la Riunione dei leader economici dell'APEC di quest'anno, ecco come la cooperazione regionale sta plasmando il futuro dell'Asia-Pacifico e portando benefici a tutti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)