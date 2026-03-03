Cina: deputata dell’NPC modernizza antiche tecniche di ricamo Yi (1)

KUNMING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Jin Ruirui ricama con gente del posto nel suo studio nella contea di Mouding, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 9 febbraio 2026. Jin Ruirui, presidente dell’associazione di ricamo Yi a livello di contea, si dedica alla preservazione di questo mestiere millenario, guidando allo stesso tempo le ricamatrici locali verso la prosperità culturale e la rivitalizzazione rurale. Con una storia di oltre 1.300 anni, il ricamo Yi presenta motivi raffinati e tecniche di cucitura diversificate, fungendo da importante veicolo della cultura dell’etnia Yi. Nel corso degli anni, Jin ha aiutato oltre 2.000 donne a trovare lavoro. Grazie ai loro sforzi, questo antico mestiere ha superato le montagne ed è apparso sulle passerelle delle settimane della moda in città come Milano, New York e Parigi. Fondendosi con il moderno design di moda, questa tecnica si è più volte estesa su nuovi mercati e ha raggiunto un nuovo pubblico. Nel 2023, Jin è stata eletta deputata all’Assemblea nazionale del popolo (NPC). Durante il suo mandato, ha avanzato proposte su questioni quali la tutela del ricamo Yi e il relativo sviluppo industriale, l’occupazione, l’istruzione e l’assistenza sanitaria. Alle “due sessioni” di quest’anno, Jin si concentrerà sulla crescita industriale del ricamo Yi, sulla salute mentale dei giovani e sulla prevenzione della criminalità minorile.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).