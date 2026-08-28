Home Video News Xinhua Cina: da miniera di carbone a impianto solare galleggiante
Cina: da miniera di carbone a impianto solare galleggiante
Un'area dell'Anhui, nella Cina orientale, un tempo soggetta a cedimenti del terreno causati dall'estrazione del carbone, è stata trasformata in un impianto solare galleggiante. Un tempo segnata dall'attività mineraria, l'area produce oggi energia pulita, con file di pannelli solari che galleggiano sull'acqua sotto un cielo azzurro. (XINHUA/ITALPRESS) mec/(Fonte video: Xinhua)