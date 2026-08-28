Orchestra Sinfonica Wuxi condivide il fascino della cultura cinese con l’Italia

Martedì sera, sotto le stelle, il suono potente ed espressivo della solista di suona Zhang Qianyuan ha riempito un anfiteatro all'aperto nella cittadina di Tuscania. Le vibranti note di questo tradizionale strumento a fiato cinese hanno evocato l'antico patrimonio della Via della seta di Dunhuang, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, mentre violino, violoncello, tromba e arpa hanno aggiunto sfumature della tradizione orchestrale occidentale. La scena era tratta dal secondo movimento di "Flying Apsaras", una suite sinfonica originale dell'Orchestra sinfonica di Wuxi. Nell'ambito del Tuscania Summer Festival 2026, circa 70 musicisti dell'orchestra si sono esibiti sotto le stelle davanti a oltre 200 spettatori italiani, proponendo un concerto che fondeva elementi musicali cinesi e tradizioni sinfoniche occidentali. Oltre a "Flying Apsaras", l'orchestra ha eseguito celebri opere occidentali, tra cui "I Vespri siciliani" di Giuseppe Verdi e la "Sinfonia n. 1" di Johannes Brahms. L'evento è stato organizzato dall'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro The Arts Crossroad. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)