Home Video News Xinhua Cina: come vanno a “scuola” i robot a Xiong’an?
Cina: come vanno a “scuola” i robot a Xiong’an?
Riuscite a immaginare robot che vanno a "scuola" ogni giorno, proprio come gli studenti? Nella Xiong'an New Area, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, sta già accadendo. In un centro di addestramento per l'intelligenza incarnata, gli istruttori insegnano ai robot a svolgere compiti in ambienti diversi, aiutandoli ad apprendere attraverso esercitazioni ripetute e l'analisi di enormi quantità di dati. (XINHUA/ITALPRESS) mec/(Fonte video: Xinhua)