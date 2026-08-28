Cina: Xizang, soccorritori si dirigono verso l’area più colpita da valanga

I soccorritori stanno avanzando verso l'area più duramente colpita dopo che una devastante colata di fango ha investito la contea di Gyirong, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina. Sono stati impiegati anche droni per effettuare ricognizioni dall'alto e fornire immagini aeree a supporto delle operazioni di ricerca e soccorso. (XINHUA/ITALPRESS) mec/(Fonte video: Xinhua)