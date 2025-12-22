Cina: crescita record delle energie rinnovabili sotto i riflettori internazionali

L'espansione senza precedenti delle energie rinnovabili in Cina ha attirato l'interesse della comunità scientifica internazionale, con le principali riviste accademiche Science e Nature che hanno definito la transizione del Paese verso l'energia pulita uno dei traguardi più importanti del 2025. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mca3 (Fonte video: Xinhua)