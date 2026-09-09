Cina: consegnata nave gasiera Chang Ping Yuan da 88.000 metri cubi (2)

QIDONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone l’8 settembre 2026, mostra la Chang Ping Yuan, una nave gasiera di grandissima capacità (VLGC), in un porto della COSCO Shipping (Qidong) Offshore Co., Ltd. a Qidong, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. La nave, da 88.000 metri cubi, progettata e costruita in modo indipendente, è stata consegnata ieri. L’imbarcazione è lunga 230 metri e ha un’altezza di costruzione di 23,85 metri.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).