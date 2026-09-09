NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Canale Pinglu, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, entrerà in funzione il 16 settembre, secondo quanto annunciato ieri durante una conferenza stampa relativa all’inaugurazione.

Il canale, lungo 134,2 chilometri, collega a nord la rotta di navigazione del fiume Xijiang con il golfo di Beibu a sud. Si tratta del primo grande progetto cinese di canale fluviale-marittimo pianificato e coordinato a livello nazionale dal 1949.

Progettato per consentire il transito di navi fino a 5.000 tonnellate, il canale si sviluppa lungo il Nuovo corridoio commerciale internazionale terra-mare del Paese, una rotta strategica che collega le regioni interne della Cina con l’ASEAN e con altri mercati globali.

Dovrebbe ridurre di 560 chilometri la distanza di navigazione tra l’entroterra sud-occidentale della Cina e l’ASEAN, abbassando i costi logistici del 18-30%, come dichiarato da Lu Xinning, vice presidente del governo regionale, durante un’altra conferenza stampa tenutasi all’inizio di settembre.

“Il canale non solo supera i vincoli di lunga data del Guangxi in termini di collegamenti fluviali-marittimi, ma ridisegnerà anche la geografia economica tra Cina e ASEAN”, ha affermato Lu.

Negli ultimi anni, gli scambi commerciali tra le due parti hanno registrato una forte crescita. I dati dell’Amministrazione generale delle dogane mostrano che il commercio bilaterale tra le due parti ha raggiunto i 4.340 miliardi di yuan (circa 640 miliardi di dollari statunitensi) nella prima metà del 2026, con un aumento del 18,2% su base annua.

Il porto del golfo di Beibu, snodo chiave all’estremità meridionale del canale, è diventato un’importante porta d’accesso per l’apertura della Cina verso l’ASEAN. Il suo traffico container è aumentato da 2,28 milioni di unità equivalenti a venti piedi (TEU) nel 2017 a 10,06 milioni di TEU nel 2025, e il porto ha creato una rete completa di collegamenti marittimi che copre i principali porti dell’ASEAN.

(ITALPRESS).