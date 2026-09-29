Cina: Conferenza di Zunyi, quasi completata ristrutturazione di sito storico (2)

ZUNYI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una guida illustra il sito storico della Conferenza di Zunyi, nell’omonima città della provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 28 settembre 2026. La ristrutturazione della sede storica della conferenza è stata sostanzialmente completata. L’evento si tenne nel gennaio 1935 durante la Lunga Marcia ed è considerato una pietra miliare nella storia del Partito comunista cinese (PCC), segnando la formazione della sua prima generazione di leadership collettiva centrale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]