Home Video News Xinhua Cina: le Apsara volanti prendono vita sul palco nel Jiangsu
Cina: le Apsara volanti prendono vita sul palco nel Jiangsu
Avete mai visto la versione cinese degli angeli celesti? Nell'area panoramica di Lingshan, a Wuxi, nella provincia cinese del Jiangsu, lo spettacolo "Jixiang Yuan" ("Auguri di buon auspicio") porta sul palco la bellezza delle Apsara volanti. Evolutesi nel corso dei secoli, da quando il buddismo fu introdotto per la prima volta in Cina, le Apsara volanti adornano gli affreschi delle grotte di Dunhuang, in Cina, da quasi 2.000 anni. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)