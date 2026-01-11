RIYADH (ARABIA SAUDITA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il colosso cinese delle batterie Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) ha inaugurato sabato a Riad il primo NING SERVICE Experience Center del Medio Oriente, segnando la sua più grande struttura post-vendita nel settore delle nuove energie al di fuori della Cina.

CATL ha dichiarato che il centro rafforzerà il supporto post-vendita dell’azienda in Medio Oriente e sosterrà la transizione della regione verso l’energia pulita. La struttura di Riad offre servizi post-vendita lungo l’intero ciclo di vita, inclusi riparazione delle batterie, manutenzione, formazione e riciclo.

Anbasa Kandiel, consigliere capo del Ministero saudita dell’Industria e delle Risorse Minerarie, ha dichiarato a Xinhua che il ministero accoglie con favore CATL e altre aziende leader nel settore delle nuove energie che intendano entrare, operare e investire nel Regno.

“Il Ministero incoraggia e guarda con favore all’arrivo di altre aziende cinesi delle nuove energie in Arabia Saudita, per lavorare insieme al Regno nel raggiungimento degli obiettivi di Vision 2030, in particolare approfondendo la cooperazione in aree chiave come la trasformazione a basse emissioni di carbonio”, ha affermato.

Le energie rinnovabili rappresentano una componente chiave della Vision 2030 dell’Arabia Saudita, che mira a diversificare l’economia nazionale e promuovere lo sviluppo sostenibile.

Bruce Li, presidente del settore aftermarket e della gestione delle batterie di CATL, ha dichiarato che l’azienda amplierà ulteriormente la propria rete di servizi in Medio Oriente per sostenere la transizione energetica della regione.

“La decisione di istituire questo centro a Riad non è solo una scelta commerciale, ma un impegno di lungo periodo”, ha concluso Li.

