Cina: colloquio telefonico tra Wang Yi, omologo russo su attacchi USA-Israele contro Iran

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministro cinese degli Esteri Wang Yi domenica ha avuto una conversazione telefonica con il ministro russo degli Esteri Sergei Lavrov, su richiesta di quest’ultimo.

Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha dichiarato che, su esortazione di Cina e Russia, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) sabato ha tenuto una riunione d’emergenza sulla situazione attuale in Iran.

La Cina ha sempre sostenuto gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e si è opposta all’uso della forza nelle relazioni internazionali, ha affermato il funzionario.

È inaccettabile che Stati Uniti e Israele lancino attacchi contro l’Iran durante i negoziati tra Iran e USA, ha dichiarato Wang, aggiungendo che è altrettanto inaccettabile che uccidano apertamente il leader di uno Stato sovrano e incitino a un cambio di governo.

Wang ha sottolineato che queste azioni violano il diritto internazionale e le norme fondamentali delle relazioni internazionali.

Osservando che l’escalation si è diffusa in tutto il Golfo Persico, Wang ha dichiarato che la situazione in Medio Oriente potrebbe ricadere in un pericoloso abisso e che la Cina è fortemente preoccupata di ciò.

Wang ha quindi illustrato la posizione della Cina sulla situazione in Iran, come segue:

In primo luogo, l’immediata cessazione delle operazioni militari. Occorre prevenire l’estensione e il diffondersi della guerra ed evitare che la situazione sfugga al controllo. La Cina attribuisce grande importanza alla sicurezza dei Paesi del Golfo e li sostiene nell’esercitare moderazione.

In secondo luogo, un rapido ritorno al dialogo e ai negoziati. Tutte le parti dovrebbero incoraggiare con forza la pace e prevenire la guerra, esortando le parti interessate a tornare quanto prima sulla via del dialogo e dei negoziati.

In terzo luogo, un’opposizione condivisa alle azioni unilaterali. Colpire Stati sovrani senza l’autorizzazione del Consiglio di sicurezza dell’ONU mina le fondamenta della pace stabilite dopo la Seconda guerra mondiale. La comunità internazionale dovrebbe inviare un chiaro messaggio contro qualsiasi ritorno alla legge della giungla.

Da parte sua, Lavrov ha affermato che gli attacchi di USA e Israele contro l’Iran hanno gravemente minato la stabilità in Medio Oriente.

La Russia condivide la stessa posizione della Cina ed è pronta a rafforzare il coordinamento e la comunicazione con la parte cinese per inviare un segnale chiaro attraverso piattaforme come l’ONU e l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, chiedendo l’immediata cessazione della guerra e il ritorno ai negoziati diplomatici, ha dichiarato il ministro russo.

