Home Video News Xinhua Cina: cinque culture gastronomiche in un solo padiglione alla CIIE
Cina: cinque culture gastronomiche in un solo padiglione alla CIIE
Il posto più gustoso della China International Import Expo (CIIE) è senz'altro il padiglione 8.2, dove i sapori autentici di tutto il mondo sono a portata di mano. Seguite cinque amici che parlano cinque lingue diverse in un delizioso viaggio alla scoperta di altrettante culture gastronomiche, tutte riunite nello stesso padiglione! (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)