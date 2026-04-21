Cina: Changchun, libreria Fanmo è punto di riferimento per amanti dei libri (2)

CHANGCHUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ma Ruofan (a destra) sistema le decorazioni presso la libreria Fanmo a Changchun, nella provincia nord-orientale cinese del Jilin, il 15 aprile 2026. La libreria, specializzata nella vendita di libri usati, si trova in un vicolo di una vecchia area residenziale di Changchun. Estesa su 400 metri quadrati, ospita oltre 100.000 libri. La maggior parte dello spazio è dedicata ai libri, con poco più di una dozzina di posti riservati alla lettura gratuita. La libreria è gestita da Ma Ruofan. Nel 2020 ha conosciuto il marito, che già gestiva il negozio. Insieme, hanno rilevato la collezione di libri usati della madre di lui e da allora si prendono cura della libreria con dedizione. Ma ha trasformato il negozio, che operava solo online, in una meta fisica, riprogettandone la disposizione e migliorando i servizi. Oggi la libreria è diventata un rifugio per gli amanti della lettura.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).