Ritirata la proposta di legge sulle servitù militari, Todde: “Vittoria importante per tutta l’Isola”

CAGLIARI (ITALPRESS) – Il ritiro dalla Commissione parlamentare della proposta di legge sulle servitù militari rappresenta un risultato significativo per la Sardegna e per la tutela dei suoi interessi strategici. “La decisione segna una vittoria importante per tutta l’Isola”, dichiara la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde.

“Il testo in discussione avrebbe comportato una riduzione del ruolo della Regione nelle competenze fondamentali di tutela ambientale e pianificazione territoriale, incidendo su aree già gravate da un peso storico rilevante legato alla presenza militare”.

La Presidente sottolinea come la posizione della Regione sia stata chiara e determinata sin dall’inizio del confronto istituzionale. Todde evidenzia inoltre il valore politico e istituzionale della convergenza registrata sul tema: “È stato particolarmente importante constatare una larga convergenza nella difesa degli interessi della Sardegna. Esistono questioni che superano le appartenenze politiche e richiedono un impegno comune”.

“La Sardegna dimostra ancora una volta che, quando sa unirsi nella tutela della propria terra e dei propri diritti, è in grado di ottenere risultati concreti”, conclude la Presidente. “Oggi riconosciamo un esito positivo, frutto di una mobilitazione istituzionale e politica che ha saputo rappresentare con forza le ragioni della nostra comunità”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).