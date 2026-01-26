Cina: celebrazioni per il Festival di Laba

Il Festival di Laba è una deliziosa porta d'accesso alle tradizioni cinesi. La ricorrenza, che cade l'ottavo giorno del dodicesimo mese lunare, è considerato un preludio al Festival di Primavera, o Capodanno Lunare Cinese. Durante questa giornata, è consuetudine mangiare il porridge Laba. Generalmente, il porridge Laba contiene almeno otto ingredienti, un numero di buon auspicio nella cultura cinese. Ne esiste un'ampia varietà: riso dolce, fagioli rossi, miglio, sorgo cinese, piselli, semi di loto essiccati e altri ingredienti come datteri secchi o polpa di castagne. I cinesi credono che il pasto festivo del porridge Laba simboleggi un augurio condiviso di raccolti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)