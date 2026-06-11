Cina: da Taiwan al Fujian, l’innovazione di un imprenditore del caffè

Negli ultimi anni, un numero crescente di connazionali di Taiwan ha approfittato delle politiche preferenziali per avviare attività imprenditoriali nella Cina continentale. Kuo Yi-Fan è uno di loro. Dopo aver gestito per dieci anni una caffetteria a Fuzhou, nella provincia orientale cinese del Fujian, ha anche introdotto alcune innovazioni nel settore. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)