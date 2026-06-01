Home Video News Xinhua Cina, abitanti di un villaggio creano piscina per allenarsi con dragon boat
Cina, abitanti di un villaggio creano piscina per allenarsi con dragon boat
Gli abitanti di un villaggio hanno trasformato un orto in una piscina per gli allenamenti in vista della gara di dragon boat a Fengcheng, nella provincia orientale cinese del Jiangxi. Dopo averla costruita in appena una settimana, i residenti si allenano giorno e notte nella speranza di portare gloria alla loro città natale durante l'imminente Dragon Boat Festival. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)