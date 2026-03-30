Home Video News Xinhua Cina: avvistato raro panda gigante selvatico a Jiuzhaigou
Cina: avvistato raro panda gigante selvatico a Jiuzhaigou
Un momento di rara bellezza immortalato ieri nella Riserva naturale nazionale di Jiuzhaigou, in Cina. Un panda gigante selvatico è stato ripreso chiaramente mentre si muoveva lungo una passerella panoramica. Si tratta del primo avvistamento documentato di un panda gigante selvatico a Jiuzhaigou dal terremoto del 2017, un segnale della costante ripresa dell'ecosistema locale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)