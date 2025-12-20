Cina: avviato primo progetto commerciale al mondo di energia a CO2 supercritica

Il primo progetto commerciale al mondo di generazione di energia con anidride carbonica supercritica è entrato in funzione nella provincia cinese sud-occidentale del Guizhou. Utilizzando il calore di scarto industriale, questa tecnologia garantisce una maggiore efficienza e favorisce il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca1 (Fonte video: Xinhua)