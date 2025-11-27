Cina: artisti italiani visitano grotte rupestri di Dazu

L'artista visiva italiana Elena Givone e i suoi colleghi hanno visitato di recente le grotte rupestri di Dazu, sito Patrimonio Mondiale dell'UNESCO a Chongqing, in Cina. Dopo una mostra tenutasi ad agosto per celebrare il 55esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia, Givone ha proseguito il suo impegno per lo scambio artistico. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)