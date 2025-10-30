Home Video News Xinhua Cina: approccio per tutela patrimonio ottiene ampi consensi a simposio UNESCO
Cina: approccio per tutela patrimonio ottiene ampi consensi a simposio UNESCO
Delegati provenienti da tutto il mondo si sono riuniti nella città di Quanzhou, nella Cina orientale, per scambiare opinioni sulla conservazione del patrimonio mondiale. Hanno inoltre potuto osservare l'approccio innovativo della Cina - in cui i siti del patrimonio antico si trasformano in comunità dinamiche, creando modelli di sviluppo sostenibile per il mondo. (ITALPRESS/XINHUA). mec/abr/