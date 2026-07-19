Cina: alunno restituisce un telefono smarrito, premiato dalla polizia

Un alunno di terza elementare ha cercato un agente di polizia dopo aver trovato un telefono smarrito mentre andava a scuola, nella Provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan. Dopo la restituzione del dispositivo al proprietario, il bambino ha ricevuto un attestato e un orsacchiotto con il suo nome. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ (Fonte video: Xinhua)