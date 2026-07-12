a Shanghai un forum per parlare di soft power

Giornalisti, esperti e studiosi internazionali si sono riuniti questa settimana a Shanghai per l'Hong Ting Forum, dedicato al tema "La governance duratura di un partito centenario: il ruolo del soft power". Oltre alle sessioni del forum, i partecipanti hanno lasciato le sedi della conferenza per esplorare la città. Il tour immersivo ha permesso loro di conoscere le innovazioni cinesi più avanzate e di approfondire i progressi del Paese e la storia dello sviluppo centenario del Partito Comunista Cinese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ (Fonte video: Xinhua)