Home Video News Xinhua Cina: al via programma internazionale per avanzare ricerca su “sole artificiale”
Cina: al via programma internazionale per avanzare ricerca su “sole artificiale”
Lunedì, la Cina ha lanciato un programma scientifico internazionale incentrato sulla ricerca sulla fusione del plasma in combustione, aprendo diverse grandi piattaforme di ricerca sulla fusione a scienziati di tutto il mondo per avanzamenti scientifici congiunti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)