Cina, al lago Poyang entra nel vivo la stagione riproduttiva dei pesci

Il lago Poyang, il più grande lago d'acqua dolce della Cina, nella provincia del Jiangxi, da aprile è entrato nel vivo della stagione riproduttiva dei pesci. Grazie ai miglioramenti ecologici degli ultimi anni, è stato registrato un incremento sia del numero sia della qualità delle uova di pesce. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)