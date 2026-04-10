Home Video News Xinhua Cina, al lago Poyang entra nel vivo la stagione riproduttiva dei pesci
Cina, al lago Poyang entra nel vivo la stagione riproduttiva dei pesci
Il lago Poyang, il più grande lago d'acqua dolce della Cina, nella provincia del Jiangxi, da aprile è entrato nel vivo della stagione riproduttiva dei pesci. Grazie ai miglioramenti ecologici degli ultimi anni, è stato registrato un incremento sia del numero sia della qualità delle uova di pesce. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)