Cina: agricoltori del lago Poyang proteggono il paradiso degli uccelli migratori

Dall'allontanare gli uccelli migratori al diventarne protettori, gli agricoltori dell'area del lago Poyang, nella Cina orientale, hanno compiuto un lungo percorso. Ora, le tecnologie di intelligenza artificiale e radar stanno portando questa protezione a un livello superiore, garantendo un rifugio sicuro per questi visitatori stagionali. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)