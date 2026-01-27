Cina: a Shenzhen un’ex discarica diventerà un polo tecnologico

La città cinese di Shenzhen sta risanando la sua "ferita urbana". La discarica di Yulong, un tempo il più grande sito di smaltimento di Shenzhen, è ora oggetto del più grande progetto nazionale di scavo completo e trasferimento. Presto, il terreno si trasformerà in un polo di innovazione per l'intelligenza artificiale, la tecnologia sanitaria e l'economia digitale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca3 (Fonte video: Xinhua)